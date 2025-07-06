В акватории Черного моря уничтожили три БЭКа

Специалисты Черноморского флота России ликвидировали три безэкипажных катера в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, подводя итоги боевых действий на 6 июля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Согласно информации ведомства в Telegram-канале, российские вооруженные силы продолжают наступательные и оборонительные действия в рамках СВО. В результате активных действий группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Поддубное ДНР. Также были нанесены удары по живой силе и технике украинских подразделений в районах населенных пунктов Полтавка, Ольговское и Малиновка в Запорожской области, а также Воскресенка, Новополь и Карла Маркса в ДНР. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся удары по позициям механизированных, горно-штурмовых, береговых и территориальных бригад ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, три автомобиля, орудие полевой артиллерии, семь станций РЭБ, склады боеприпасов, горючего и материальных средств.

Российская дальней и оперативно-тактическая авиация, беспилотные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам украинской военной инфраструктуры, включая авиационные базы, предприятия по сборке БПЛА, склады вооружения и местонахождение иностранных наемников. Всего удары были нанесены по 141 району сосредоточения.

Кроме уничтожения трех морских дронов силами ЧФ РФ, средствами ПВО были сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 298 беспилотников самолетного типа.

По официальным данным, с начала проведения СВО российскими войсками были уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 67,6 тыс. беспилотников, 614 зенитных ракетных комплексов, 24,1 тыс. танка и других бронемашин, 1,5 тыс. боевых машин РСЗО, 27 тыс. артиллерийских орудий и минометов, а также 37,7 тыс. единиц специальной автомобильной техники.

Мария Удовик