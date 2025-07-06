В Дагестане подростка арестовали за покушение на совершение теракта в Буйнакске

Арестован несовершеннолетний подозреваемый в покушении на совершение теракта в Буйнакске (ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

По версии следствия, подросток планировал совершить теракт в марте 2025 года. Он заранее забрал из тайника самодельное взрывное устройство, но не осуществил план до конца, так как был задержан полицейским. Суд заключил подозреваемого под стражу. Следователи работают над сбором доказательств.

Мария Иванова