Торжество равнотравия

В воскресенье, 6 июля, в седьмой день Wimbledon, продолжающегося в Лондоне, Карен Хачанов в четвертом круге в трех сетах обыграл поляка Камиля Майхшака, а Анастасия Павлюченкова на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета не отдала ни одной партии британке Сонай Картал. Таким образом, впервые за последние 13 лет на травяном мейджоре Россия будет иметь своих представителей в четвертьфиналах как мужского, так и женского одиночного разрядов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Это падение не помешало Карену Хачанову (слева) уверенно победить Камиля Майхшака и второй раз за карьеру выйти в четвертьфинал Wimbledon

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Это падение не помешало Карену Хачанову (слева) уверенно победить Камиля Майхшака и второй раз за карьеру выйти в четвертьфинал Wimbledon

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

«У меня украли гейм»,— сказала Анастасия Павлюченкова немецкому судье на вышке Нико Хелверту после завершения одиннадцатого гейма первой партии матча против британки Сонай Картал. Дело в том, что за несколько минут до этого на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета произошло ЧП. При счете «больше» на подаче россиянки система Electronic Line Calling (ELC), которая с этого года заменяет на лондонском мейджоре линейных судей, сначала проморгала явный аут, а затем, после того как соперницы выполнили еще несколько ударов, внезапно объявила: «Стоп, стоп». В этой ситуации Хелверту оставалось лишь прервать игру, а затем, после проверки электроники на дееспособность, попросить теннисисток переиграть очко. Немец подтвердил Павлюченковой, что заметил ошибку ELC. Но по существующим правилам судья на вышке не имеет права пересматривать неверные решения этой системы, даже если они, как чуть позже сообщил представитель оргкомитета, «вызваны ошибкой оператора».

Эмоции россиянки были понятны. Ведь тот гейм, который мог многое решить, остался за Картал. Однако в 12-м гейме британка не смогла подать на первую партию, упустив сетбол.

А на тай-брейке Павлюченкова, не позволившая себе потерять концентрацию после досадного недоразумения с ELC, показала класс. Своими тяжелыми ударами справа она несколько раз ставила соперницу в безнадежные ситуации и оставила за собой марафонский первый сет, продолжавшийся 1 час 17 минут.

Тай-брейк, по сути, и решил судьбу матча. Вторая партия проходила уже под диктовку Павлюченковой, которая прибавила в точности. Одну потерянную подачу британка смогла отыграть, но брейк, сделанный россиянкой в пятом гейме, оказался последним. Подавая на матч, Павлюченкова не отказала себе в удовольствии сделать свой первый эйс в этот день и вскоре уверенно довела дело до победы — 7:6 (7:3), 6:4.

Для 34-летней российской теннисистки, которая, по ее словам, считала себя не очень хорошим травяным игроком, это особенный результат.

Во-первых, в восьмерку сильнейших Wimbledon она попала всего во второй раз и впервые с 2016 года.

Во-вторых, в январе Павлюченкова была в четвертьфинале на Australian Open, а это значит, что ей впервые за последние 15 лет удалось дойти до этой стадии сразу на двух мейджорах в течение одного сезона (в 2011 году она отличилась на Roland Garros и US Open).

В-третьих, лондонский успех отразится на положении в рейтинге, где Павлюченкова со своего нынешнего 50-го места поднимется примерно на 20 позиций.

В понедельник присоединиться к своей соотечественнице попробуют Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова, которые находятся в нижней половине сетки, а в воскресенье еще до обеда в четвертьфинал вышел Карен Хачанов. После двух тяжелейших пятисетовых побед над молодым японцем Синтаро Мотидзукой и опытным португальцем Нуну Боржешем, который выигрывал у россиянина со счетом 5:2 в решающей партии, он наконец избежал серьезных проблем во встрече с поляком Камилем Майхшаком. Этот 29-летний теннисист, стоящий за пределами топ-100 мирового рейтинга, впервые прошел по сетке мейджора так далеко, и неудивительно, что мастерство Хачанова было заметно выше. К тому же он провел матч очень собранно, не доводя дело до ненужных сложностей, и, отдав свою подачу лишь однажды, уже в третьем сете, закончил его менее чем за два часа — 6:4, 6:2, 6:3.

Нынешнее успешное выступление Хачанова лишний раз подчеркивает его универсализм.

Он стал единственным теннисистом, который родился в 1990-х годах и минимум по два раза доходил до этой стадии на Roland Garros (2019, 2023) и Wimbledon (2021, 2025) — двух мейджорах, которые проводятся на грунте и траве, противоположных по своим качествам покрытиях. Следующим соперником россиянина будет пятый номер мирового рейтинга американец Тейлор Фритц, который прекрасно умеет играть на травяных кортах, взяв на них в июне сразу два титула — в Штутгарте и Истборне.

Ну и, конечно, нельзя не отметить, что на этом Wimbledon впервые с 2012 года Россия будет иметь своих представителей в четвертьфиналах как мужчин, так и женщин. Это тоже серьезное достижение, учитывая, что именно травяной турнир Большого шлема традиционно считается для российских игроков самым сложным.

Евгений Федяков