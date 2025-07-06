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В Гунибском районе Дагестана 11 туристов обратились в больницу с отравлением

Следователи проводят доследственную проверка по факту отравления туристов в Гунибском районе Дагестана, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в больницу с признаками отравления обратились 11 туристов. Все они почувствовали себя плохо после того, как поели в общепитах района.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Мария Иванова

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