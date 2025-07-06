В Татарстане вновь объявили режим беспилотной опасности

В Татарстане снова объявлен режим беспилотной опасности. Оповещение появилось в приложении МЧС России в 3:13 по московскому времени.

«Внимание! Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим „Беспилотная опасность“», — написано в сообщении.

О закрытии аэропортов Нижнекамска и Казани не сообщалось. Последний раз режим беспилотной опасности вводили 4 июля в 23:48 по московскому времени. Он продлился чуть более 13 часов и был снят 5 июля в 13:11.

Влас Северин