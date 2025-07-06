Женщина-водитель и ребенок-пассажир погибли в ДТП с грузовиком на трассе «Нарва»

Полиция проводит проверку по факту ДТП с двумя погибшими и одним пострадавшим в Гатчинском районе Ленинградской области. Смертельный дорожный инцидент произошел 5 июля в 14:58 на 85-м километре автодороги «Нарва», сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Было установлено, что автомобиль Kia Sportage под управлением 43-летней женщины-водителя выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовиком FAW J7 с полуприцепом, за рулем которого находился мужчина 1979 года рождения. После этого с прицепом также столкнулся автомобиль Chrysler под управлением водителя 1959 года рождения, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП водитель и ребенок, находившиеся в салоне Kia, от полученных травм скончались на месте, а пассажирка Chrysler, женщина 1956 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована.

В настоящий момент все обстоятельства произошедшего выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал о дорожной аварии с двумя пострадавшими и одним погибшим в дорожной аварии у деревни Дятлицы в Ломоносовском районе Ленобласти.

Андрей Цедрик