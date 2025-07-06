Аэропорты Калуги и Нижнего Новгорода возобновили работу после суток ограничений

Росавиация заявила, что аэропорты Калуги и Нижнего Новгорода возобновили прием и отправку воздушных судов.

Аэропорт Нижнего Новгорода не работал 36 часов. Ограничения там были введены вечером 4 июля. Аэропорт Калуги не принимал и не отправлял самолеты почти двое суток, примерно с 15:30 4 июля.

Ранее Росавиация сообщала, что в аэропорту Нижнего Новгорода вылета ждут более 500 человек. В московском аэропорту Шереметьево 5 июля из-за вводимых ограничений отменили 174 рейса, еще около 50 задержали.