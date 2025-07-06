Жительница Купчино попала в больницу после квартирного пожара на Бухарестской улице

Очередной квартирный пожар произошел в ночь на 6 июля во Фрунзенском районе Петербурга. Сигнал о возгорании на Бухарестской улице, д. 78 поступил на пульт дежурного в 00:07, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место пожарные выяснили, что в трехкомнатной квартире площадью 70 кв. м происходило горение обстановки на площади 36 кв. метров.

С огнем удалось справиться спустя около получаса силами 17 спасателей и четырех единиц техники. Из горящей квартиры эвакуировали двоих. В результате пожара пострадала женщина, которую направили в медицинское учреждение.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в минувшую пятницу на Ленсоветовской дороге в Шушарах тушили пожар на пилораме. Площадь возгорания там составила 350 кв. метров.

Андрей Цедрик