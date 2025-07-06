Россия планирует нарастить поставки удобрений в страны БРИКС

Президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев сообщил, что за последние три года страна увеличила поставки минеральных удобрений в страны БРИКС и глобального Юга на 60%. По его словам, Россия планирует увеличить показатель.

«За последние три года мы на 60% увеличили поставки минеральных удобрений в страны БРИКС и глобального Юга. Спрос есть, и спрос очень большой. В принципе, прогноз позитивный. Будем увеличивать»,— сказал Андрей Гурьев «РИА Новости». Он уточнил, что объем производства удобрений в России растет.

Как добавил президент РАПУ, за первые шесть месяцев 2025 года Россия увеличила объем экспорта минеральных удобрений в Бразилию на 30%. По его словам, российские компании рассматривают возможность создания новых портов и складов в Бразилии для развития торговых отношений со страной.

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