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На севере Ставропольского края объявлена чрезвычайная пожароопасность

До конца суток 6 июля и в течение суток 7 июля в северной части Ставропольского края объявлена чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Об этом со ссылкой на данные РСЧС сообщает глава города Ессентуки Владимир Крутников в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Ипатовском, Апанасенковском, Туркменском, Благодарненском округах. В этих муниципалитетах запрещается разводить костры, использовать открытый огонь вне специально отведенных и оборудованных для этого мест. Жителей просят быть внимательными и осторожными.

Мария Иванова

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