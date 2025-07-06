В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты

В аэропорту Нижнего Новгорода сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, введенные вечером 4 июля. Об этом сообщили в Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Ограничения вводились для безопасности, они были связаны с угрозой атаки беспилотников. 5 июля в аэропорту были отменены 12 рейсов. По сообщению аэропорта, воздушная гавань постепенно восстанавливает работу, расписание рейсов корректируется исходя из текущей ситуации. В терминале находится около 400 пассажиров задержанных рейсов.

Накануне губернатор Глеб Никитин сообщил о сбитом беспилотнике в одном из округов Нижегородской области. Также в регионе введены ограничения сигнала вышек сотовой связи.

Владимир Зубарев