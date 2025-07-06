Путин посмертно наградил уроженца Новосибирска медалью «Золотая Звезда»

Президент России Владимир Путин наградил Героя России, генерал-майора Михаила Гудкова второй медалью «Золотая Звезда» посмертно. Соответствующий указ главы государства, датированный 6 июля, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Заместитель главнокомандующего ВМФ России, бывший командир 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота Михаил Гудков погиб в одном из приграничных районов. Информация о его смерти появилась 3 июля.

Михаил Гудков — уроженец Новосибирска. Он окончил местное высшее военное командное училище. В декабре 2023 года издание Минобороны РФ «Красная звезда» сообщало о том, что возглавлявший тогда министерство Сергей Шойгу вручил Михаилу Гудкову «Золотую Звезду» Героя России и наградной пистолет «за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями, проявленные в ходе успешного отражения наступления противника».

Илья Николаев