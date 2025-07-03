Уроженец Новосибирска, заместитель главкома ВМФ, погиб на СВО

Заместитель главнокомандующего ВМФ России, уроженец Новосибирска Михаил Гудков погиб в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Гвардии генерал-майор, Герой России, Герой Приморья, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота погиб, выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами»,— записал глава дальневосточного региона.

Михаил Гудков родился в 1983 году. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище. В декабре 2023 года издание Минобороны РФ «Красная звезда» сообщало о том, что возглавлявший тогда министерство Сергей Шойгу вручил Михаилу Гудкову «Золотую Звезду» Героя России и наградной пистолет «за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями, проявленные в ходе успешного отражения наступления противника».

Валерий Лавский