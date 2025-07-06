СК возбудил уголовное дело о хулиганстве после массовой драки в Красноярске

В Красноярске в связи с массовой дракой возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), рассказали в краевом управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, вечером 3 июля рядом с заведением общественного питания на Перенсона между компаниями молодых людей произошел конфликт, переросший в драку. Один из ее участников произвел выстрел из сигнального пистолета, в результате которого пострадал 17-летний юноша. Угрозы его жизни и здоровью нет, рассказали участники расследования.

Илья Николаев