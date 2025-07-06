После жесткой посадки Ан-2 в Забайкалье госпитализированы девять человек

Легкомоторный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку под Читой. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что девятерых человек госпитализировали в Краевую клиническую больницу.

Как уточнил глава региона в Telegram-канале, шесть человек находятся в средней степени тяжести, двое — в тяжелом состоянии. Всего на борту находились 11 человек: десять парашютистов и один член экипажа.

Управление МЧС по Забайкальскому краю уточнило, что самолет совершил жесткую посадку в Читинском районе около СНТ «Топограф» через 16 минут после взлета. Воздушное судно принадлежит Читинскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что причиной жесткой посадки стала неисправность двигателя.