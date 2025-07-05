В Татарстане сняли режим беспилотной опасности спустя 13 часов

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности, который действовал немного более 13 часов. В 13:11 по московскому времени МЧС России сообщило об отмене режима через свое приложение.

«Внимание! Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ снят», — сообщается в официальном приложении.

Вчера режим вводили дважды. Первый раз — в 6:53, и он длился почти 7 часов, до 13:33. Второй раз — в 23:48, и он был снят сегодня в 13:11.

Влас Северин