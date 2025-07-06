В городе на Среднем Западе США при стрельбе погибли двое подростков

Полиция города Индианаполис в США сообщила о гибели двух подростков 15 и 16 лет. Они были ранены при стрельбе в центре города, один из них скончался на месте происшествия, другой умер в больнице. Вместе с ними пострадали еще пятеро человек.

Стрельба произошла накануне, в ночь на 5 июня после празднования Дня независимости США. Возраст раненых — от 15 до 21 года. Стрелявший, следует из сообщений местных СМИ, неизвестен. Семь человек были задержаны для допроса, сообщила заместитель начальника одного из отделений полиции Таня Терри.

Журнал People указывает на всплеск насилия в Индианаполисе в последнее время. Издание Indianapolis Star написало, что только в конце июня в результате перестрелок в городе погибли 7 человек, 9 горожан получили ранения.

Мэр города Джо Хогсетт пообещал, что власти начнут контролировать соблюдение комендантского часа для несовершеннолетних. Начальник полиции Кристофер Бейли, что горожане не должны привыкать к насилию. «Слишком много жизней уносит насилие, слишком много семей скорбит, и слишком много молодых людей растут в окружении жестокости и травм»,— сказал он на пресс-конференции.