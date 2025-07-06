Уже в течение года с рынка могут уйти до 20% таксопарков, об этом «Известиям» рассказали представители нескольких крупных компаний. До конца 2026-го возможно сокращение числа перевозчиков еще на 10%. Региональный директор по ЮФО и СКФО компании «Интрелизинг» Игорь Тисленко говорит, что из-за необходимости перехода на отечественные автомобили таксопарки несут убытки, справятся с которыми не все. Эксперт допускает, что в результате локализации автопарков снизится качество сервиса такси в премиальном сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Тисленко

Фото: пресс-служба компании «Интерлизинг» Игорь Тисленко

Фото: пресс-служба компании «Интерлизинг»

«Рынок такси в России переживает резкие изменения из-за нового закона о локализации автопарков. С одной стороны, спрос на лизинг автомобилей для такси вырос в четыре раза за год, с другой — операторы сталкиваются с дефицитом подходящих машин и растущими затратами.

Как это повлияет на бизнес и пассажиров? В апреле-мае 2025 года объем финансирования легковых автомобилей для такси и каршеринга увеличился вчетверо по сравнению с тем же периодом 2024-го. Половина сделок пришлась на машины с пробегом — операторы активно скупают стоки лизинговых компаний, чтобы снизить затраты на обновление парка.

Крупные игроки переходят на длинные лизинговые сроки (до 5 лет вместо прежних трех) и делают ставку на отечественные модели. Однако небольшие таксопарки (100—200 машин) оказались в более уязвимом положении: они закупают автомобили крупными партиями и эксплуатируют их до полного износа. Те, кто обновлял парк в 2024—2025 годах, теперь вынуждены продавать относительно свежие иномарки и переходить на российские аналоги — часто в убыток.

На данный момент требованиям соответствуют LADA Granta, Vesta, Iskra, Aura, “Москвич” и “6”, а также кроссоверы XCITE и электромобили Evolute. Но проблема в том, что все они подходят только для тарифов “эконом” и “комфорт”.

В сегменте “бизнес” и “минивэн” отечественных альтернатив практически нет. Это значит, что либо таксопарки будут вынуждены ставить в премиальный тариф просто более крупные, но недорогие модели, либо сократят предложение. В любом случае качество сервиса снизится: клиенты, заказывающие “бизнес”, получат машины, которые раньше считались бы “комфортом”.

Кроме того, массовый вывод иномарок из таксопарков приведет к резкому росту предложения на вторичном рынке. В результате цены на эти автомобили упадут, и операторам придется продавать их дешевле текущей рыночной стоимости. Одновременно возникнет ажиотажный спрос на новые LADA и “Москвичи”, что может спровоцировать дефицит и рост цен.

При этом закон не учитывает, что таксопарки при обновлении машин используют лизинг, который не доступен работающим в регионах частникам. В регионах на таких водителей приходится значительная доля поездок, и многие просто не смогут сменить иномарку на российский аналог. Это грозит сокращением числа машин на линии и ростом цен для пассажиров.

Несмотря на сложности, игроки находят возможности. Например, юрлица могут получить субсидии Минпромторга на покупку LADA, а также воспользоваться программой Lada Leasing.

Кроме того, многие операторы рассчитывают, что через три года подержанные автомобили можно будет продать дороже, чем при покупке, и направить разницу на обновление парка».