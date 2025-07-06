Новороссийск был атакован безэкипажными катерами

Военнослужащие в Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров, все экстренные службы приведены в состояние максимальной готовности. Мэр города Андрей Кравченко призвал жителей сохранять спокойствие.

В городе прозвучали сирены. Было перекрыто движение транспорта от улицы Исаева до улицы Суворовской. Жителям запретили гулять по набережной. Вместе с этим глава города напомнил о запрете снимать и фотографировать отражение атаки, а также призвал их укрыться в помещениях, окна которых не выходят на море.