Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новороссийск был атакован безэкипажными катерами

Военнослужащие в Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров, все экстренные службы приведены в состояние максимальной готовности. Мэр города Андрей Кравченко призвал жителей сохранять спокойствие.

В городе прозвучали сирены. Было перекрыто движение транспорта от улицы Исаева до улицы Суворовской. Жителям запретили гулять по набережной. Вместе с этим глава города напомнил о запрете снимать и фотографировать отражение атаки, а также призвал их укрыться в помещениях, окна которых не выходят на море.

Новости компаний Все