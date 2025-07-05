Авиакомпании корректируют расписание полетов в Сочи

На фоне временных ограничений, введенных в ряде аэропортов Поволжья, Москвы и Санкт-Петербурга, российские авиаперевозчики вносят коррективы в расписание рейсов по всей маршрутной сети, включая полеты в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме. В связи с повышенной нагрузкой усилены смены операционного персонала. Для помощи пассажирам в терминале дежурят сотрудники сервисной службы.

В то же время пассажирам рекомендуют учитывать возможность непредвиденных изменений в расписании — в частности, переносов, отмен и объединений рейсов. Информацию об актуальном статусе рейсов авиакомпании предоставляют по установленным каналам. При длительных задержках перевозчики обязаны обеспечивать пассажиров питанием, напитками и, при необходимости, размещением в гостинице, в соответствии с действующим законодательством.

Пассажирам советуют перед вылетом уточнять статус рейса у своей авиакомпании, а также отслеживать оперативные уведомления через аудиосообщения, электронные табло и официальный сайт аэропорта.

Вячеслав Рыжков