Жителей Ленобласти будут информировать об атаках БПЛА через СМС-рассылку

В Ленинградской области отменили объявленную ранее опасность атаки БПЛА. На фоне тревоги в аэропорту Пулково вводили ограничения.

«Попытка атаки беспилотников отражена средствами РЭБ в Тосненском районе», — сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Также глава региона рассказал, что местных жителей будут информировать «об объявлении и отмене воздушной опасности» с помощью смс-рассылки. Такое решение принял региональный оперштаб. Режим воздушной опасности вводится при угрозе атаки БПЛА на объекты промышленности региона, пояснил господин Дрозденко.