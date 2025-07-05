В Ленобласти замедляют интернет, вводят ограничения для Пулково из-за атаки БПЛА
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе объявлена опасность БПЛА. Он предупредил о возможном снижении качества мобильной связи.
«Возможно частичное понижения сигнала с 4G до 2G», — рассказалглава региона.
В Росавиации тем временем сообщили о введении ограничений для петербургского аэропорта Пулково. Авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы.
Ранее в Пулково были задержаны на несколько часов более 30 рейсов. «По независящим от него причинам» аэропорт несколько раз за ночь прекращал прием и выпуск воздушных судов.