«Культурный транзит» открыл в «Сити-центре» выставку, посвященную кочевничеству

В Екатеринбурге в торговом комплексе «Сити-центр» открылось новое выставочное пространство Фонда «Культурный транзит». Первая выставка «От точки к точке» представляет молодых уральских художников, она посвящена размышлениям о современном кочевничестве, переездах и поиске своего пути.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Первая выставка «От точки к точке» в новом выставочном пространстве Фонда «Культурный транзит» в торговом комплексе «Сити-центр» Фото: Дарья Лемешко Первая выставка «От точки к точке» в новом выставочном пространстве Фонда «Культурный транзит» в торговом комплексе «Сити-центр» Фото: Дарья Лемешко Первая выставка «От точки к точке» в новом выставочном пространстве Фонда «Культурный транзит» в торговом комплексе «Сити-центр» Фото: Дарья Лемешко Следующая фотография 1 / 3 Первая выставка «От точки к точке» в новом выставочном пространстве Фонда «Культурный транзит» в торговом комплексе «Сити-центр» Фото: Дарья Лемешко Первая выставка «От точки к точке» в новом выставочном пространстве Фонда «Культурный транзит» в торговом комплексе «Сити-центр» Фото: Дарья Лемешко Первая выставка «От точки к точке» в новом выставочном пространстве Фонда «Культурный транзит» в торговом комплексе «Сити-центр» Фото: Дарья Лемешко

Фонд «Культурный транзит» — открытое сообщество, созданное в мае 2010 года в Екатеринбурге. Он объединяет художников, музыкантов, кураторов, арт-менеджеров, видящих в культуре и искусстве ресурс развития территории и общества.

«Фонд несколько раз менял свое физическое местоположение, но сохранил свое ядро: сообщество художников, зрителей и общий дух открытости к эксперименту. Новый переезд — продолжение путешествия, физического и символического кочевничества. Художники покажут, как перемещение влияет на наше восприятие мира и помогает нам открывать новые возможности»,— рассказал художник Виталий Раутярви.

Выставка включает в себя разнообразные форматы: живопись, графику, скульптуры и фотографии 12 художников, каждый из которых отобразил свою интерпретацию темы.

Среди экспонатов выделяется «Непостоянство памяти» Марии Башмеловой — интерактивная работа, позволяющая зрителям дорисовывать элементы, отражающие их собственные воспоминания о доме Маклецкого.

Триптих, созданный Андреем Майковым, исследует взаимодействие материального и духовного. Он состоит из трех частей, каждая из которых отражает разные аспекты существования и борьбы человека с материальным миром.

Работа арт-группы «Злые» представляет фотографию лодки с выбитой надписью «Смысл жизни», ставящей под сомнение само понятие смысла.

Выставка открыта с 16:00 до 20:00 по предварительной записи.

В последнее время торговый комплекс «Сити-центр» стал точкой притяжения для разных креативных проектов. Здесь работают Уральский филиал ГМИИ имени Пушкина, Фонд городских инициатив, книжный магазин «Буквально», арт-пространство «Маркет Арка», Центр поддержки и развития современного искусства «За Арт», «Дизайн код Екатеринбурга», промогруппа «Стая», Музей советского детства.

Дарья Лемешко