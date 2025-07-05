Чиновников из Гатчины отправили под домашний арест по делу о махинациях с соцжильем

Двух сотрудников администрации Гатчинского муниципального округа Ленинградской области отправили под домашний арест по делу о махинациях с жильем для сирот. Об этом 5 июля сообщили в СУ СКР по региону.

Мера пресечения избрана в отношении главы комитета по опеке и попечительству администрации Гатчинского МО, а также в отношении руководителя сектора по обеспечению жилищных и имущественных прав комитета по опеке и попечительству администрации Гатчинского МО.

Первый чиновник был задержан 3 июля. По версии следствия, сотрудники администрации завысили начальную цену контракта на приобретение квартир для сирот. Разница с реальной стоимостью жилья превышала 3 млн рублей, ее правонарушители присвоили себе.

Татьяна Титаева