В Курской области после выборов может смениться сенатор

Член Совета Федерации от Курской области Алексей Кондратьев после сентябрьских выборов может быть выдвинут в верхнюю палату парламента от Тамбовской области. Об этом сообщили источники «Ъ-Черноземье» в местной власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенатор от Курской области Алексей Кондратьев (слева)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сенатор от Курской области Алексей Кондратьев (слева)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Кондратьев уже представлял Тамбовскую область в сенате в 2015-2020 годах. Прошлой осенью он был выдвинут в Совет Федерации теперь уже бывшим губернатором Алексеем Смирновым. Алексей Кондратьев является одним из трех ветеранов специальной военной операции в верхней палате парламента.

По данным истчников «Ъ-Черноземье» в местной власти, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, которого сегодня выдвинула на выборы «Единая Россия», может выдвинуть на пост сенатора от региона олимпийскую чемпионку по фехтованию и депутата облдумы Евгению Ламонову. В пресс-службе господина Хинштейна на вопрос «Ъ-Черноземье» о возможной смене сенатора не ответили.

Подробнее об этом — в материале «Ъ».