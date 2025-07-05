Зарубежные СМИ: Продолжат ли США поставки оружия Украине?

Дональд Трамп не исключил, что продолжит поставки оружия Украине. Об этом американский президент заявил после телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Лидеры стран общались около 40 минут, пишет издание Axios. Зеленский назвал разговор «важным и полезным». По его словам, они обсудили усиление ПВО. Подробности стороны намерены рассмотреть на отдельной встрече. Глава Белого дома тоже остался доволен беседой и допустил, что Киев сможет получить новые комплексы Patriot. На неделе Госдепартамент объявлял о приостановке поставок ракетных комплексов Украине. По данным Bloomberg, Киев перестал получать ракеты для систем Patriot, Stinger и артиллерийские снаряды. В Белом доме пояснили, что Пентагон пересматривает объем военной помощи для всех стран-партнеров, из-за этого часть государств лишилась приоритета в снабжении. Разговор Зеленского с Трампом позволит Украине снова пополнить арсенал, допускают зарубежные СМИ. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

Источник Reuters, знакомый с ходом разговора Трампа и Зеленского, охарактеризовал беседу как «очень хорошую». По его информации, президенты оптимистично смотрят на возможность возобновить поставки ракет Patriot. По словам Трампа, этот вопрос он также обсуждал с немецким канцлером Фридрихом Мерцем. Но решение пока не принято.

В свою очередь источники Axios утверждают, что Трамп и Зеленский договорились о поставках средств ПВО и оружия Украине. Американский президент якобы пообещал также проверить, передачу какого вооружения Киеву США отложили.

The Washington Post при этом напоминает, что если Белый дом откажется продолжать оказывать военную помощь Украине, то все бремя поддержки ляжет на плечи европейских лидеров. Представитель правительства Германии Штефан Корнелиус сообщил, что Берлин ведет интенсивные переговоры по этому вопросу.

Однако европейцы сами сталкиваются с дефицитом систем ПВО, в том числе и ракет Patriot, отмечает Axios. Производство вооружения банально не поспевает за спросом в мире.

При этом Financial Times отмечает, что беседа Трампа и Зеленского прошла на фоне усилившегося давления России на фронте и авиаударов. Издание отмечает, что в последние недели Москва активизировала атаки, увеличив количество запускаемых ракет и дронов.

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