IT упакуют в здание

Новосибирская компания UserGate, специализирующаяся на информационной безопасности, приступила к строительству собственного бизнес-центра на территории Академпарка. Запланированный объем инвестиций в строительство оценивается в 2 млрд руб. Общая площадь 12-этажного комплекса составит около 10 тыс. кв. м. Завершить проект планируется в 2027 году. Эксперты отмечают, что строительство таких крупных офисов для собственных нужд сегодня является довольно редкой практикой. Большая часть офисных помещений в городе строится для сдачи в аренду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В строительстве компанией «Юзергейт» собственного бизнес-центра эксперты видят подтверждение нового тренда на BTS-офисы в регионах

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В строительстве компанией «Юзергейт» собственного бизнес-центра эксперты видят подтверждение нового тренда на BTS-офисы в регионах

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Российский разработчик ПО в сфере информационной безопасности UserGate (ООО «Юзергейт») планирует строительство в новосибирском Академгородке собственного офисного здания, рассказал «Ъ-Сибирь» директор-сооснователь компании Александр Левченко.

«Необходимость в этом возникла в связи с тем, что компании требуется расширение — мы активно развиваемся и нанимаем все больше сотрудников. Нам постоянно не хватало арендованных офисов, вследствие этого команды иногда вынуждены были работать разрозненно. Пришло время, мы выросли настолько, что можем инвестировать в собственное комфортное офисное здание под наши запросы. Мы разрабатываем предварительную концепцию здания, на выбранном участке началась подготовительная работа»,— сообщил господин Левченко.

По его словам, здание общей площадью около 10 тыс. кв. м будет создано «с нуля» по современному проекту. Собственный офисный центр UserGate будет состоять из 12 этажей и расположится на участке площадью около 820 кв. м. В здании предусмотрены современные офисные помещения с атриумами, конференц-залами и коммуникациями. Завершить строительство планируется в 2027 году.

Дата-центр UserGate займет один из этажей, он рассчитан на 120 стоек. По оценкам эксперта «Ъ-Сибирь», знакомого с планами компании, стоимость строительства комплекса может достигать 2 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал ООО «Юзергейт» составляет 38,8 млн руб. Компания была основана в Новосибирске в 2014 году и занимается разработкой программного обеспечения. Владеют обществом в равных долях Александр Левченко и Дмитрий Курашев, который также является руководителем предприятия. В 2024 году компания получила выручку в размере 7,95 млрд руб. По отношению к предыдущему году, когда показатель составлял 6,22 млрд руб., зафиксирован рост на уровне 28%. Прибыль увеличилась на 63% до 4,4 млрд руб. Офисы «Юзергейт» находятся в Новосибирске, Томске, Москве, Хабаровске и Санкт-Петербурге.

Эксперты отмечают, что строительство офисов для собственных нужд в регионах Сибири сегодня является довольно редкой практикой. Большая часть офисных помещений в городе строится для сдачи в аренду.

«Из-за ограниченного ввода новых объектов и высокого спроса на офисы в Новосибирске рынок испытывает острый дефицит качественного предложения — уровень вакантности близок к нулю, и в сложившейся ситуации крупным компаниям крайне затруднительно разместить команду в пределах одного здания»,— отмечает заместитель руководителя департамента офисной недвижимости Nikoliers Виктория Горячева.

По данным Nikoliers, в 2025 году качественное предложение на рынке офисной недвижимости (класса А и В) в Новосибирска составляет около 670 тыс. кв. м. При этом темп ввода новых объектов аналитики называют очень низким: начиная с 2020 года было введено всего 17,5 тыс. кв. м. площадей, из которых на класс А приходится около 43%. Проект бизнес-центра ООО «Юзергейт» на данный момент является единственным проектом build-to-suit (BTS, строительство здания под требования заказчика) в Новосибирске.

«Крупным компаниям в условиях тотального отсутствия офисных площадей в регионе единственным вариантом остается возведение собственного офисного здания. Это позволяет обеспечить необходимый объем пространства и дает возможность полностью адаптировать офис под специфику бизнеса»,— комментирует владелец консалтинговой компании «Назаров и партнеры» Александр Назаров.

На фоне сложившейся ситуации с офисами, эксперты считают, что этот формат будет масштабирован. «Я уверена, что сейчас как раз зарождается тренд на BTS-офисы в регионах под крупные компании. Мы видим растущее количество подобных проектов не только в Новосибирске, но и в Екатеринбурге, Краснодаре и других миллионниках»,— считает партнер NF GROUP Марина Малахатько.

Лолита Белова