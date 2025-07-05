Страны ОПЕК+ в августе увеличат добычу на 548 тыс. баррелей в сутки

Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир и Оман) повысят нефтедобычу в августе. Ее увеличат на 548 тыс. баррелей в сутки (б/с), сказано в пресс-релизе ОПЕК.

Страны объединения 5 июля провели онлайн-встречу, на которой обсудили перспективы мирового рынка. Решение о росте добычи приняли «ввиду устойчивых экономических перспектив» и в условиях низких запасов нефти.

В организации пояснили, что 548 тыс. б/с эквивалентно четырем ежемесячным приростам, согласованным весной. Постепенное увеличение добычи могут поставить на паузу в зависимости от ситуации на рынке. Следующая встреча стран ОПЕК+ планируется 3 августа.

Российские компании считают разумной политику альянса наращивать добычу. Глава «Роснефти» Игорь Сечин на ПМЭФ назвал дальновидным поведение ОПЕК+, а председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков отметил, что такие действия не приведут к затовариванию рынка, так как принимались на фоне сезонного роста спроса.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Добыча нефти балансирует между спросом и предложением».