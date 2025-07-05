Ночью над территорией Чувашии уничтожили 2 БПЛА

В ночь с 4 на 5 июля над территорией Чувашии были перехвачены и уничтожены 2 БПЛА. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Минобороны России.

Всего ночью российские силы ПВО сбили 94 украинских беспилотника. Основная часть БПЛА была уничтожена над Воронежской областью — 34 аппарата. В Брянской области нейтрализовали 11 беспилотников, а в Белгородской и Саратовской областях — по 9.

В Новгородской области сбили 8 дронов, в Курской — 6. В Ленинградской и Орловской областях зафиксировали по 3 беспилотника. В Ростовской, Смоленской, Рязанской областях сбили также по 2 БПЛА. В Московском регионе, Пензенской и Тульской областях нейтрализовали по одному беспилотнику.

Сегодня ночью в Чебоксарах беспилотники атаковали два пустующих здания. Один БПЛА упал на крышу здания АО «ВНИИР», где производство было приостановлено еще после атаки в июне, а второй беспилотник повредил строящийся склад.

Влас Северин