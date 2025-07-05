Два беспилотника атаковали Чебоксары, жертв нет

Сегодня ночью БПЛА атаковали Чебоксары, удар пришелся по двум пустующим зданиям, сообщил глава региона Олег Николаев в своем Telegram-канале.

«Один дрон упал на крышу пустующего здания АО «ВНИИР», производство на котором приостановлено после предыдущей атаки в июне текущего года, второй повредил строящийся склад на Лапсарском проезде», — написал господин Николаев.

МЧС сообщило об атаке на Чебоксары в 3:34 утра, призвав к бдительности и соблюдению мер безопастности.

Предыдущий удар по АО «ВНИИР» произошел 9 июня, тогда, по сообщению главы региона, над территорией предприятия сбили два БПЛА, никто не пострадал.

«ВНИИР» — Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения, объединяющий несколько электротехнических и машиностроительных предприятий в Чебоксарах.

Александр Третьяков