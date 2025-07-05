За полгода на развитие промышленности в Татарстане вложили около 60 млрд рублей

С начала года в экономику Татарстана вложено около 60 млрд руб. для поддержки и развития промышленности. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли республики Родион Карпов, передает пресс-служба министерства.

С начала года предприятия Татарстана получили субсидии на 59,2 млрд руб. Дополнительно предоставлены льготные займы на 1,67 млрд руб. по ставке 3–5% через Фонд развития промышленности.

В Татарстане индекс промышленного производства в мае 2025 года увеличился на 16,5% по сравнению с маем 2024 года. Среди отраслей, показавших рост, выделяются обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, металлургическое производство и выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий.

Влас Северин