В Татарстане индекс промышленного производства в мае 2025 года увеличился на 16,5% по сравнению с маем 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Индекс промышленного производства в Татарстане вырос на 16,5% в годовом выражении

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Индекс промышленного производства в Татарстане вырос на 16,5% в годовом выражении

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За период с января по май 2025 года рост составил 8,6% в годовом выражении. В мае 2025 года объемы производства в обрабатывающей промышленности выросли на 26,8%, а в добывающем секторе — на 0,3% по сравнению с маем 2024 года. Однако энергетический сектор зафиксировал снижение на 5,5%, а отрасли, связанные с водоснабжением и утилизацией отходов, сократились на 11,9%.

Среди отраслей, показавших рост, выделяются обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (49,7%), металлургическое производство (16,7%) и выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий (13,5%). В то же время значительное снижение зафиксировано в производстве лекарственных средств и материалов для медицины и ветеринарии (32,9%), производстве одежды (32,4%) и машин и оборудования (30,3%).

Влас Северин