В аэропорту Ижевска введены ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Ижевска введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации в 09:18 местного времени. С 04:40 в регионе объявлен режим «Беспилотная опасность». Ночью с 00:00 до 08:00 над территорий России были сбиты 94 беспилотника самолетного типа, Удмуртии среди атакованных регионов нет, сообщили в Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова Фото: Мария Бакланова

Напомним, Удмуртия трижды подвергалась атакам беспилотников ВСУ на этой неделе. Утром 1 июля беспилотники ВСУ ударили по оборонному ижевскому предприятию. Пострадали 57 человек. Трое погибли. Ближе к вечеру 3 июля не менее двух БПЛА атаковали объект на территории Удмуртии. Один из них попал в технические сооружения. Другой цели не достиг. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

4 июля регион вновь был атакован беспилотниками ВСУ. Два из них уничтожила система ПВО, третий потерял координаты благодаря мерам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Власти региона о пострадавших не сообщали. Глава Удмуртии Александр Бречалов по итогам дня рассказал, что боевые расчеты Минобороны профессионально отработали по всем задачам.

Подробнее об атаке вражеских дронов 4 июля читайте в материале «Находимся в полной готовности».