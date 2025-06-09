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Чувашию атаковали четыре БПЛА

Сегодня утром на территории Чувашской Республики были ликвидированы четыре беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале.

Господин Николаев уточнил, что два БПЛА были сбиты на территории АО «ВНИИР». После этого были принято решение временно приостановить производство для обеспечения безопасности сотрудников. По одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов. Сообщается, что угрозы для людей нет.

«Все службы работают в усиленном режиме, мы держим ситуацию под полным контролем», — заявил Олег Николаев.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, ночью средствами ПВО были ликвидированы 49 беспилотников, два из которых сбиты на территории Чувашии.

Утром также были введены ограничения на работу аэропорта Казани.

«ВНИИР» — Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения, объединяющий несколько электротехнических и машиностроительных предприятий в Чебоксарах.

Диана Соловьёва

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