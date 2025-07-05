В Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде временно закрыли аэропорты

Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково временно не принимает и не выпускает рейсы. Также была ограничена работа аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве заявили, что аэропорты временно были закрыты ради обеспечения безопасности полетов пассажирских самолетов. Других подробностей не приводится. Обычно такие меры принимаются из-за атак беспилотников. Вчера, с 20:00 до 23:00 мск, российские силы ПВО уничтожили 42 беспилотника, налету подверглись семь регионов РФ.