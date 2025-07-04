За три часа в России сбили 42 беспилотника

С 20:00 до 23:00 мск российские силы ПВО уничтожили 42 беспилотника. Атаке подверглись семь регионов РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

28 БПЛА самолетного типа были сбиты в Белгородской области. Шесть дронов уничтожены над территорией Брянской области, три — в Курской области, два — в Орловской. По одному БПЛА сбили в Смоленской, Воронежской и Тверской областях.

Известно об одной пострадавшей. Женщина была ранена осколками от сбитого беспилотника в городе Валуйки Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава Брянской области Александр Богомаз в соцсетях написал, что пострадавших и разрушений в регионе нет. В Воронежской области, по предварительным данным, также никто не пострадал, о чем сообщил глава области Александр Гусев.

В Смоленской области в качестве меры безопасности ограничили работу мобильного интернета. Об этом в 20:32 мск в своем Telegram-канале написал губернатор Василий Анохин.