Намибия отменила государственные похороны из соображений экономии
Правительство Намибии ввело временный запрет на проведение государственных похорон. Мораторий будет действовать до апреля 2026 года. Причин такого решения правительство не указало, однако, как сообщает BBC, в стране звучит резкая критика того, сколько тратится на эти похороны при непростой финансовой ситуации.
Стоимость церемонии государственных похорон в Намибии резко возросла в последний год. Так, в 2022/23 финансовом году с государственными почестями были похоронены 23 человека, на это бюджет потратил 2,1 млн намибийских долларов (около $120 тыс.). Похороны в 2024/25 финансовом году обошлись уже в $2,2 млн. На один торжественный провоз по всей стране тела умершего в феврале первого президента Намибии Сэма Нуйомы власти потратили $1,7 млн.
Как сообщила BBC министр информации и коммуникаций Эмма Теофелус, правительство назначит специальную комиссию, которая до апреля 2026 года изучит «критерии и процессы предоставления права на проведение государственных похорон». В то же время, если до тех пор возникнет необходимость в похоронах с государственными почестями, у нынешнего президента Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтвы есть право отменить мораторий для конкретного случая.