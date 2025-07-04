«Челси» и «Барселоне» предстоит расплата

Европейский союз футбольных ассоциаций (UEFA) оштрафовал грандов европейского футбола «Челси» и «Барселону» за нарушения финансового регламента. Как сообщил UEFA в пятницу, 4 июля, лондонцам придется заплатить штраф в общей сложности €31 млн, а «Барселоне» — €15 млн. Штрафы могут и возрасти в разы (в случае с «Челси» — сразу до €80 млн), если клубы не устранят допущенные нарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок «Челси» Рис Джеймс во время матча клубного чемпионата мира против лиссабонской «Бенфики» (июнь 2025 года)

Фото: Mike Segar / Reuters Игрок «Челси» Рис Джеймс во время матча клубного чемпионата мира против лиссабонской «Бенфики» (июнь 2025 года)

Фото: Mike Segar / Reuters

UEFA обнародовал на своем официальном сайте решения по делам сразу нескольких футбольных клубов, допустивших нарушения финансовых правил. Наибольшее внимание привлекли истории «Челси» и «Барселоны».

Так, лондонцам назначено сразу два штрафа. Первый — €20 млн — за неверное отражение доходов. Второй — €11 млн — за превышение лимита на расходы на содержание команды.

При этом для клуба установлен испытательный срок в четыре года. В случае сохранения нарушений или их повторения штраф по первому пункту возрастет сразу до €80 млн.

Суть претензий к «Челси» довольно проста. Клуб слишком активно прибегал к практике реализации активов с использованием аффилированных структур. В частности, из структуры клуба была выделена женская команда. Ее продали аффилированной структуре за £200 млн (€231 млн). Кроме того, клуб продал, также фактически сам себе, два отеля, расположенных рядом со стадионом, за £76,5 млн (€88 млн).

Что касается второго штрафа, то он наложен за то, что расходы «Челси» в отчетный период, завершившийся летом 2024 года, на содержание команды превысили 80% от доходов. Показатель высчитывается как соотношение расходов на зарплаты, выплаты агентам и так далее и операционных доходов клуба. В UEFA отметили, что в 2025 году целевой показатель снижен уже до 70%.

Что касается «Барселоны», то ей выписали штраф в размере €15 млн с испытательным сроком на два года (в случае повторения нарушений штраф возрастет до €60 млн).

Немного, учитывая, что для клуба это повторное нарушение. Суть нарушений каталонцев сводится к тому, что клуб активно практикует продажу нематериальных активов авансом. На самом деле делать это он начал еще в 2022 году. Тогда президент клуба Жоан Лапорта продал инвестфонду Sixth Street право на получение 25% от реализации клубных медиаправ в следующие 25 лет за сумму около €600 млн. Потом Жоан Лапорта расстался почти с половиной акций Barca Studios. Эта компания занималась производством аудиовизуального контента для клуба, а Scios.com и Orpheus Media приобрели ее за €200 млн.

Уже эти сделки не понравились UEFA, и в итоге «Барселона» получила штраф €500 тыс. Но в клубе не успокоились. Например, каталонцы в начале 2025 года продали 475 мест в VIP-ложе своего стадиона Camp Nou компаниям из Катара и Саудовской Аравии Forta Advisors и New Era Visionary Group на 30 лет за €100 млн. Проблема в том, что Camp Nou в данный момент реконструируется и мест пока просто нет. А деньги уже потрачены.

Добавим, что помимо «Барселоны» и «Челси» UEFA за различные нарушения оштрафовал также французский «Лион» (€12,5 млн), английскую «Астон Виллу» (€5 млн) и хорватский «Хайдук» (€300 тыс.).

Арнольд Кабанов