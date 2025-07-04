«Челси» и «Барселоне» предстоит расплата
Лондонцы оштрафованы на €31 млн, а каталонцы — на €15 млн
Европейский союз футбольных ассоциаций (UEFA) оштрафовал грандов европейского футбола «Челси» и «Барселону» за нарушения финансового регламента. Как сообщил UEFA в пятницу, 4 июля, лондонцам придется заплатить штраф в общей сложности €31 млн, а «Барселоне» — €15 млн. Штрафы могут и возрасти в разы (в случае с «Челси» — сразу до €80 млн), если клубы не устранят допущенные нарушения.
Игрок «Челси» Рис Джеймс во время матча клубного чемпионата мира против лиссабонской «Бенфики» (июнь 2025 года)
Фото: Mike Segar / Reuters
UEFA обнародовал на своем официальном сайте решения по делам сразу нескольких футбольных клубов, допустивших нарушения финансовых правил. Наибольшее внимание привлекли истории «Челси» и «Барселоны».
Так, лондонцам назначено сразу два штрафа. Первый — €20 млн — за неверное отражение доходов. Второй — €11 млн — за превышение лимита на расходы на содержание команды.
При этом для клуба установлен испытательный срок в четыре года. В случае сохранения нарушений или их повторения штраф по первому пункту возрастет сразу до €80 млн.
Суть претензий к «Челси» довольно проста. Клуб слишком активно прибегал к практике реализации активов с использованием аффилированных структур. В частности, из структуры клуба была выделена женская команда. Ее продали аффилированной структуре за £200 млн (€231 млн). Кроме того, клуб продал, также фактически сам себе, два отеля, расположенных рядом со стадионом, за £76,5 млн (€88 млн).
Что касается второго штрафа, то он наложен за то, что расходы «Челси» в отчетный период, завершившийся летом 2024 года, на содержание команды превысили 80% от доходов. Показатель высчитывается как соотношение расходов на зарплаты, выплаты агентам и так далее и операционных доходов клуба. В UEFA отметили, что в 2025 году целевой показатель снижен уже до 70%.
Что касается «Барселоны», то ей выписали штраф в размере €15 млн с испытательным сроком на два года (в случае повторения нарушений штраф возрастет до €60 млн).
Немного, учитывая, что для клуба это повторное нарушение. Суть нарушений каталонцев сводится к тому, что клуб активно практикует продажу нематериальных активов авансом. На самом деле делать это он начал еще в 2022 году. Тогда президент клуба Жоан Лапорта продал инвестфонду Sixth Street право на получение 25% от реализации клубных медиаправ в следующие 25 лет за сумму около €600 млн. Потом Жоан Лапорта расстался почти с половиной акций Barca Studios. Эта компания занималась производством аудиовизуального контента для клуба, а Scios.com и Orpheus Media приобрели ее за €200 млн.
Уже эти сделки не понравились UEFA, и в итоге «Барселона» получила штраф €500 тыс. Но в клубе не успокоились. Например, каталонцы в начале 2025 года продали 475 мест в VIP-ложе своего стадиона Camp Nou компаниям из Катара и Саудовской Аравии Forta Advisors и New Era Visionary Group на 30 лет за €100 млн. Проблема в том, что Camp Nou в данный момент реконструируется и мест пока просто нет. А деньги уже потрачены.
Добавим, что помимо «Барселоны» и «Челси» UEFA за различные нарушения оштрафовал также французский «Лион» (€12,5 млн), английскую «Астон Виллу» (€5 млн) и хорватский «Хайдук» (€300 тыс.).