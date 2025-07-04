Полиция Петербурга оценила ролик с дрифтом водителя на Hyundai и задержала студента

Сотрудники Госавтоинспекции наткнулись на видео с водителем, который устроил небезопасный дрифт на Hyundai у дома 42 по Старо-Петергофскому проспекту. Смелого трюкача в итоге задержали.

На видео молодой человек маневрирует с открытой дверью, которую придерживает левой ногой. После ночного дрифта правоохранители вышли на правонарушителя. За рулем иномарки был 23-летний гражданин африканского государства, студент из Орла, который взял автомобиль в аренду.

В ходе задержания полиция установила, что иностранец нарушает миграционное законодательство. За это на водителя составили материал по ст. 18.8 КоАП РФ.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что петербуржец выкинул из окна авто сверток с наркотиками во время погони полиции.

Татьяна Титаева