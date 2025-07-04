Двое жителей Белгородской области пострадали при ударе БПЛА

Вооруженные силы Украины ударили беспилотником по гражданскому предприятию в городе Шебекино Белгородской области. Два человека пострадали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Одного мужчина доставили Шебекинскую ЦРБ. Его состояние оценивается как тяжелое, он получает необходимую помощь. Второму пострадавшему оказана медпомощь на месте.

В результате удара на территории предприятия произошел пожар. Сотрудники МЧС работают над его ликвидацией. Белгород, «Белоблводоканал» и Белгородский район выделили дополнительный транспорт для тушения.

По данным Минобороны, над территорией Белгородской области сегодня было уничтожено три беспилотника. Еще шесть — в ночь на 4 июля.