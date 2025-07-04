Свадебное платье в среднем обходится российским невестам в почти 30 тыс. рублей

В январе—июне средний чек за свадебное платье составил 29,9 тыс. руб., увеличившись на 8% год к году, подсчитали для «Ъ» аналитики «Чек Индекса». Мужской костюм на свадьбу подорожал на 6,1%, до 9,1 тыс. руб.

При этом число покупок таких товаров в первом полугодии снижалось. Свадебных платьев купили на 5% меньше, чем в январе—июне прошлого года, а костюмов – на 6% меньше, следует из данных «Чек Индекса».

Спрос на свадебные атрибуты падает в контексте общего снижения числа браков. В 2024 году, согласно Росстату, в России поженились 44 тыс. пар — на 7,2% меньше, чем годом ранее. Кроме того, молодожены стремятся сократить траты на торжество, поэтому выбирают наряды на свадьбу в масс-маркете или на маркетплейсах. Число специализированных свадебных салонов в крупных городах России на этом фоне сократилось на 12% за год.

Подробнее – в материале «Ъ» «Свадьба не сплясала».

Виктория Колганова