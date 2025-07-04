Глава Удмуртии об атаке БПЛА: расчеты Минобороны отработали по всем задачам

Боевые расчеты Минобороны профессионально отработали по всем задачам при атаке беспилотников ВСУ на Удмуртию 4 июля, сообщил глава республики Александр Бречалов в Telegram.

По его словам, отключение мобильного интернета в комплексе с мерами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) также повлияло на успешное отражение сегодняшних атак.

«При минимальной угрозе, когда БПЛА фиксируются в соседних регионах, мы вводим режим “Беспилотная опасность” и ограничиваем мобильный интернет. В это же время запускается SMS-рассылка. К скорости распространения сообщений есть вопросы — коллеги знают это и реагируют. Если угроза атаки БПЛА становится высокой, то эта информация публикуется в моих соцсетях, а также в других официальных каналах»,— подчеркнул господин Бречалов.

Глава Удмуртии добавил, что включение сирены, трансляция информации на экраны, расположенные в транспорте, на соцобъектах и в МФЦ, происходит в тех городах и районах, где службы безопасности и Минобороны видят угрозу атаки.

В заключении глава региона сообщил, что 68-й фестиваль Чайковского не будет отменен. В дальнейшем мероприятия будут отменяться по мере необходимости.

Подробнее об атаке БПЛА утром и днем 4 июля читайте в материале «Находимся в полной готовности».