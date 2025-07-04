Специалисты «Ленэнерго» восстановили подачу электричества в поселке Новоселье

Специалисты «Россети Ленэнерго» восстановили электроснабжение потребителей в поселке Новоселье под Петербургом, сообщает пресс-служба организации 4 июля. Инцидент случился в третьем часу дня.

На дорогах погасли все светофоры, в домах не было света, лифты не работали. Бригады компании выехали на место происшествия сразу после сигнала о блэкауте. С 17:12 все потребители получают электроэнергию в полном объеме.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге и Ленобласти до 5 июля ввели «желтый» уровень опасности. Из-за шторма Нева вышла из берегов, ветер продолжает валить деревья, сносить дорожные знаки и шаткие конструкции.

Андрей Маркелов