Чипы программируют на доходность

Nvidia установила новый абсолютный рекорд капитализации и вплотную приблизилась к отметке в $4 трлн. Это временно сделало ее самой дорогой публичной компанией в истории. Акции производителя чипов выросли почти на 2,5% и на короткое время преодолели уровень в $3,92 трлн. Тем самым компания побила установленный в декабре прошлого года рекорд Apple в $3,915 трлн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chiang Ying-ying / AP Фото: Chiang Ying-ying / AP

Благодаря неослабевающему оптимизму инвесторов капитализация Nvidia к 2028 году может достигнуть $6 трлн, отметил директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков: «Достаточно неплохо они прогнозируют основные тенденции, которые складываются в мировой экономике. Те тренды, которые они сумели, так скажем, оседлать в свое время с майнингом, теперь двигаются в область гуманоидных роботов. Рынок в них верит, и это, наверное, основная составляющая их успеха.

Если говорить про тенденции, которые складываются, в действительности это не очень хорошо, потому что присутствует определенная монополизация в производстве чипов. Догнать или уж тем более обогнать Nvidia конкурентам, видимо, в ближайшие годы не удастся. По данным аналитиков, мы ждем развития искусственного интеллекта, и Nvidia без работы не останется. Более того, к 2028 году компания может достигнуть и капитализации $6 трлн».

С 2021 года рыночная стоимость Nvidia выросла почти в восемь раз: с $500 млрд до почти $4 трлн. Текущая оценка компании превышает совокупную рыночную капитализацию всех публичных компаний в таких странах, как Великобритания, Канада и Мексика, сообщает Reuters. Кроме того, сейчас на Nvidia приходится 7% индекса S&P 500. Пять технологических гигантов — Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon и Alphabet — составляют 28% индекса. При этом в своей области конкурентов у Nvidia практически нет, говорит эксперт по нейросетям сервиса «Битрикс24» Александр Сербул: «Nvidia предпринимала очень смелые шаги в последние годы, когда еще не было надежды, что будет прорыв в области искусственного интеллекта.

Получился продукт, который легко подстраивается под практически любые базовые рутинные задачи.

Nvidia все это время ускоряет работу своих чипов, улучшает параллельность работы. До того как выстрелил искусственный интеллект, Nvidia пыталась выстроить систему в крипте, потому что там используются аналогичные вычисления. Плюс игры, это, конечно, немножко отдельная область, но там тоже мультипоточные вычисления. Что касается конкурентов, самый ближайший по видеокартам, наверное, AMD, но их роль на рынке гораздо меньше».

Текущая капитализация ближайшего конкурента Nvidia в производстве чипов — компании AMD — составляет примерно $236 млрд.

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Андрей Дубков