Москалькова рассказала о вернувшихся с Украины жителях Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова пообщалась с двумя жителями Курской области, вернувшимися в Россию при сегодняшнем обмене военнопленными с Украиной. По ее словам, Александр и Наталья Коваль удерживались на Украине более четырех месяцев. Кем они друг другу приходятся — она не уточнила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова (в центре)

Фото: Telegram-канал Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова (в центре)

Фото: Telegram-канал Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации

«Сегодняшний результат стамбульских договоренностей — долгожданное возвращение домой семьи Коваль. <...> Долгая и трудная дорога домой наконец-то окончена, уже сегодня они будут в Курске»,— написала омбудсмен в Telegram-канале.

Она добавила, что сейчас на территории Украины находятся еще 30 жителей региона.

24 июня госпожа Москалькова сообщала, что всего в Россию удалось вернуть 132 жителя Курской области. Часть из них — в рамках переговорного процесса в Стамбуле. 23 мая при обмене пленными по формуле «1000 на 1000» в Россию из Сум эвакуировали 20 мирных жителей. Позднее стало известно о еще шести вернувшихся, содержавшихся в СИЗО в качестве военнопленных. Татьяна Москалькова поясняла, что речь идет о тех, кто оказал «сопротивление входящим нацистским войскам». Спустя несколько дней госпожа Москалькова сообщила, что в качестве военнопленных Украина удерживает еще 13 жителей региона. Входят ли они в общее число удерживаемых украинской стороной — она не уточняла.

Как жители курского приграничье пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Полина Мотызлевская