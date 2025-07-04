В белгородском Шебекине от удара дрона ВСУ пострадали два человека

В городе Шебекино Белгородской области беспилотник ВСУ ударил по предприятию, в результате чего, по предварительным данным, пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Один местный житель был госпитализирован в Шебекинскую ЦРБ. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое и оказывают белгородцу медпомощь. Другому пострадавшему медики помогли на месте, и дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.

На территории предприятия случилось возгорание — сотрудники МЧС его уже ликвидируют. Белгород, Белоблводоканал и Белгородский район выделили транспорт для подвоза воды к месту пожара.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Егор Якимов