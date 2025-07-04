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В Шахтах восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

Специалисты АО «Донэнерго» завершили восстановительные работы на распределительном пункте в Шахтах, пострадавшем в результате атаки БПЛА 4 июля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Бригады Шахтинских МЭС произвели необходимый ремонт оборудования и здания энергообъекта и включили его в сеть. В настоящее время все потребители обеспечены электроэнергией»,— говорится в релизе АО «Донэнерго».

В проведении ремонтно-восстановительных работ были задействованы пять бригад энергетиков в количестве 24 человек и шести единиц спецтехники.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», 4 июля в Шахтах в результате атаки БПЛА произошло отключение электроэнергии, без света остались 6 тыс. человек.

Наталья Белоштейн

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