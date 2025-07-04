Движение по Цимбалинскому путепроводу в Петербурге перекроют в ночь на 5 июля

В ночь с 4 на 5 июля существующий Цимбалинский путепровод окажется закрыт для движения автотранспорта. Об этом предупредили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Борисова / wikimedia.org Фото: Екатерина Борисова / wikimedia.org

Планируемое прекращение движения транспорта будет связано с дополнительным обследованием выявленных подвижек элементов конструкции и необходимо для детального осмотра сооружения на предмет дальнейшей эксплуатации автомобилистами, пояснили в КРТИ.

Водителей попросили соблюдать все требования временных дорожных знаков и быть предельно внимательными и осторожными.

Цимбалинский путепровод через пути Октябрьской железной дороги был сооружен в 1910 году, в настоящий момент не отвечает потребностям времени и возросшей транспортной нагрузке, движение по нему закрыто для общественного и грузового транспорта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по данным Смольного, новый Цимбалинский путепровод на юге Петербурга, способный обеспечить прохождение поездов ВСМ, готов на 25%.

Андрей Цедрик