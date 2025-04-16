Беглов: Цимбалинский путепровод в Петербурге готов на четверть

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что новый Цимбалинский путепровод на юге Петербурга, способный обеспечить прохождение поездов ВСМ, готов на 25%, сообщает пресс-служба Смольного 16 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект будущего Цимбалинского путепровода в Петербурге, через который будут проезжать высокоскоростные поезда

Фото: Пресс-служба Смольного Проект будущего Цимбалинского путепровода в Петербурге, через который будут проезжать высокоскоростные поезда

Фото: Пресс-служба Смольного

На текущий момент строители возводят временную объездную дорогу по улице Цимбалина, чтобы переключить на нее движение транспорта. Этот шаг откроет мостостроителям площадку для установки ключевых элементов конструкции — опоры №8 и подпорной стенки.

В это же время специалисты продолжат сборку стапеля и пролетного строения. Работы по надвижке укрупненных пролетов запланированы на летний период. На объекте постоянно задействованы около 60 рабочих и более десяти единиц спецтехники.

Господин Беглов подчеркнул, что новый путепровод на 247 метров длиннее прежнего, который выработал свой ресурс и не справлялся с возросшей нагрузкой. Новый объект обеспечит надежную, быструю, безопасную связь между Невским и Фрунзенским районами.

Градоначальник добавил, что строительство идет в соответствии с графиком. Работы планируют завершить до конца 2027 года. Пропускная способность путепровода увеличится почти до 24 тыс. автомобилей в сутки.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что правительство России выделит Петербургу порядка 100 млрд рублей на реализацию крупных проектов дорожного строительства в 2025 – 2030 годах. Речь идет о 2-4 этапе Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), достройке Московско-Дунайской развязки, строительстве нового путепровода на улице Салова на участке от Софийской улицы до улицы Седова.