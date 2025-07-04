«КамАЗ» выплатил 195 млн рублей держателям облигаций

ПАО «КамАЗ» выплатило владельцам биржевых облигаций серии БО-П14 купонный доход в размере 195,3 млн руб. за пятый купонный период с 4 июня по 4 июля 2025 года. Информация об этом размещена в центре раскрытия корпоративной информации.

Размер выплаты составил 19,53 руб. на одну облигацию. Общее количество облигаций данного выпуска составляет 10 млн штук. Облигации были размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р и зарегистрированы 23 января 2025 года. Отмечается, что обязательство исполнено в полном объеме.

Ранее акционеры «КамАЗа» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года на фоне отсутствия прибыли. Чистая прибыль компании по МСФО в прошлом году снизилась почти в 28 раз — до 731 млн руб., а по РСБУ компания зафиксировала убыток 3,3 млрд руб. против прибыли 11,8 млрд руб. годом ранее. В 2023 году дивиденды составляли 4,49 руб. на акцию.

Анар Зейналов